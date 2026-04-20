Mai du Théâtre Gaua Village Gaztelu Zahar Hendaye

Hendaye

Mai du Théâtre Gaua

Village Gaztelu Zahar Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22 18:45:00

Date(s) :

2026-05-22

Gaua est un territoire d’ombres, de murmures et de luttes enfouies.

À travers cette pièce, quatre interprètes évoquent les figures de celles qui ont dansé envers et contre tout.

Dans le sillage des femmes basques, que l’on a voulu invisibiliser, punir, interdire pour avoir dansé sur la place publique, elles font résonner les corps d’aujourd’hui.

Gaua est un hommage vibrant aux danses de résistance, à la sororité et à la nécessité de se mouvoir librement. .

Village Gaztelu Zahar Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Mai du Théâtre Gaua

L’événement Mai du Théâtre Gaua Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce