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Mai du Théâtre Gaua Village Gaztelu Zahar Hendaye

Mai du Théâtre Gaua Village Gaztelu Zahar Hendaye

Mai du Théâtre Gaua Village Gaztelu Zahar Hendaye vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Village Gaztelu Zahar

Adresse : Autour du fronton Gaztelu Zahar

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Hendaye

Mai du Théâtre Gaua

Village Gaztelu Zahar Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 18:45:00

Date(s) :
2026-05-22

Gaua est un territoire d’ombres, de murmures et de luttes enfouies.
À travers cette pièce, quatre interprètes évoquent les figures de celles qui ont dansé envers et contre tout.

Dans le sillage des femmes basques, que l’on a voulu invisibiliser, punir, interdire pour avoir dansé sur la place publique, elles font résonner les corps d’aujourd’hui.

Gaua est un hommage vibrant aux danses de résistance, à la sororité et à la nécessité de se mouvoir librement.   .

Village Gaztelu Zahar Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 

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English : Mai du Théâtre Gaua

L’événement Mai du Théâtre Gaua Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce

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