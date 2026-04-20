Mai du Théâtre Gaua Village Gaztelu Zahar Hendaye
Mai du Théâtre Gaua Village Gaztelu Zahar Hendaye vendredi 22 mai 2026.
Hendaye
Mai du Théâtre Gaua
Village Gaztelu Zahar Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 18:45:00
Date(s) :
2026-05-22
Gaua est un territoire d’ombres, de murmures et de luttes enfouies.
À travers cette pièce, quatre interprètes évoquent les figures de celles qui ont dansé envers et contre tout.
Dans le sillage des femmes basques, que l’on a voulu invisibiliser, punir, interdire pour avoir dansé sur la place publique, elles font résonner les corps d’aujourd’hui.
Gaua est un hommage vibrant aux danses de résistance, à la sororité et à la nécessité de se mouvoir librement. .
Village Gaztelu Zahar Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49
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English : Mai du Théâtre Gaua
L’événement Mai du Théâtre Gaua Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce
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