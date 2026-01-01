Mai du Théâtre Centre-ville Hendaye
Mai du Théâtre Centre-ville Hendaye jeudi 21 mai 2026.
Mai du Théâtre
Centre-ville Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques
41ème édition.
Au coeur du festival des artistes que l’on a envie de vous présenter, des spectacles à ne pas manquer, des places, un public curieux et fidèle, un village festif pour les grands et les petits !
Cette année, on puise dans les ingrédients qui ont fait le succès et la longévité du festival, on remue tout, on cherche et on expérimente avec vous ! .
