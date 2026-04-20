Mai du Théâtre La Côte Folle Parvis du bas des Halles de Gaztelu Hendaye

Hendaye

Mai du Théâtre La Côte Folle

Parvis du bas des Halles de Gaztelu Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Parmi les vaches est un spectacle qui s’intéresse aux personnes âgées et à leurs soignant-e-s.

Le spectacle aborde la question de l’oubli, de la vieillesse, de la dégénérescence cognitive et de la maladie d’Alzheimer dans un récit acrobatique et corporel.

Le titre s’inspire d’un événement survenu le 30 avril 2020 une femme âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer se perd dans les montagnes. Après trois jours d’errance, on la retrouve sereine, à 20 km de chez elle, au milieu d’un champ, entourée de taureaux et de vaches. .

Parvis du bas des Halles de Gaztelu Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Mai du Théâtre La Côte Folle

L’événement Mai du Théâtre La Côte Folle Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce