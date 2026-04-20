Mai du Théâtre La Côte Folle Parvis du bas des Halles de Gaztelu Hendaye
Mai du Théâtre La Côte Folle Parvis du bas des Halles de Gaztelu Hendaye vendredi 22 mai 2026.
Hendaye
Mai du Théâtre La Côte Folle
Parvis du bas des Halles de Gaztelu Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Parmi les vaches est un spectacle qui s’intéresse aux personnes âgées et à leurs soignant-e-s.
Le spectacle aborde la question de l’oubli, de la vieillesse, de la dégénérescence cognitive et de la maladie d’Alzheimer dans un récit acrobatique et corporel.
Le titre s’inspire d’un événement survenu le 30 avril 2020 une femme âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer se perd dans les montagnes. Après trois jours d’errance, on la retrouve sereine, à 20 km de chez elle, au milieu d’un champ, entourée de taureaux et de vaches. .
Parvis du bas des Halles de Gaztelu Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mai du Théâtre La Côte Folle
L’événement Mai du Théâtre La Côte Folle Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce
À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)
- Semaines des Enfants Mini Olympiades Rond-Point du Palmier Hendaye 20 avril 2026
- Exposition Partition à 6 mains Centre Social Denentzat Hendaye 20 avril 2026
- Semaines des Enfants Mini-golf Mini-Golf Hendaye 21 avril 2026
- Visite d’Hendaye Centre ville Place de la République Hendaye 21 avril 2026
- Rendez-Vous du Palmier Rond-point du Palmier Hendaye 21 avril 2026