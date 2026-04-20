Hendaye

Mai du Théâtre La peur au ventre

Fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 19:30:00

fin : 2026-05-24 20:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Jacques est fils de cascadeur. Jacques était un enfant timide et assez réservé. Jeune, on s’aperçoit vite qu’il est doué d’une extrême maladresse et devient la honte de la famille.

Aujourd’hui, et après des années de psychothérapie, Jacques vient réaliser une cascade qui pourrait lui donner sa place dans l’arbre généalogique des Meyeur .

Une cascade jamais réalisée, pas même par son patriarche.

Non sans risque(s), surtout pour lui, il vient avec la peur au ventre vous demander du soutien afin de retrouver un peu de dignité et, qui sait, devenir la fierté des Meyeur . .

Fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Mai du Théâtre La peur au ventre

L’événement Mai du Théâtre La peur au ventre Hendaye a été mis à jour le 2026-04-16 par Hendaye Tourisme & Commerce