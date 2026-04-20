Mai du Théâtre Le banc Parvis du haut des Halles de Gaztelu Hendaye

Hendaye

Mai du Théâtre Le banc

Parvis du haut des Halles de Gaztelu Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:30:00

fin : 2026-05-24 14:45:00

Date(s) :

2026-05-24

Le banc est un impromptu d’une quinzaine de minutes qui peut se jouer dans un parc, sur une place, en pleine nature. C’est un spectacle sans paroles.

Une histoire de mouvements, de regards qui se croisent. De mains qui se cherchent, se frôlent et ﬁnissent par se rencontrer. De corps qui cherchent et ﬁnissent par trouver.

Il fait également partie, dans une forme plus courte, d’un spectacle déambulatoire créé en mai 2023 Les Absents . .

Parvis du haut des Halles de Gaztelu Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Mai du Théâtre Le banc

L’événement Mai du Théâtre Le banc Hendaye a été mis à jour le 2026-04-16 par Hendaye Tourisme & Commerce