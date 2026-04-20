Mai du Théâtre Village des Enfants Village des enfants Hendaye
Mai du Théâtre Village des Enfants Village des enfants Hendaye dimanche 24 mai 2026.
Hendaye
Mai du Théâtre Village des Enfants
Village des enfants Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Cette année, nous proposons aux enfants de devenir acteurs et spectateurs du festival
Un lieu unique, imaginaire, vivant, joyeux et libre…où tout devient possible.
Ici, chaque enfant explore, crée et s’émerveille. Les mots deviennent des poèmes, les idées prennent vie, et chaque instant se transforme en aventure. On imagine, on construit, on joue, on rit…
Tour à tour poète, créateur, artiste, jongleur, équilibriste ou explorateur. Un espace magique au cœur du festival pour rêver, partager et créer sans limite. .
Village des enfants Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49
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English : Mai du Théâtre Village des Enfants
L’événement Mai du Théâtre Village des Enfants Hendaye a été mis à jour le 2026-04-16 par Hendaye Tourisme & Commerce
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