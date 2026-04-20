Mai du Théâtre Hit Hip Pop Classic parade Espace herbeux du Vieux Fort Hendaye

Hendaye

Mai du Théâtre Hit Hip Pop Classic parade

Espace herbeux du Vieux Fort Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:30:00

fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Jauge limitée. Pas de réservation.

Se présenter 15 minutes avant le début du spectacle pour retirer un casque.

C’est une boum, c’est un bal, c’est un hit-parade pour petits et grands.

Une grande fête où l’on danse, casque sur les oreilles, guidé par 2 danseurs, sur des tubes de la musique classique, opératique, pop, rap ou disco !

De Bach à Claude François, des tubes de Village People au rap de Nas ou la chanteuse libanaise Fairouz. Ces artistes modernes ont pour point commun d’avoir repris selon leur style des morceaux de musique classique biens connus.

Ce spectacle bouscule les frontières entre les genres musicaux et réjouit autant qu’il instruit ! .

Espace herbeux du Vieux Fort Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Mai du Théâtre Hit Hip Pop Classic parade

L’événement Mai du Théâtre Hit Hip Pop Classic parade Hendaye a été mis à jour le 2026-04-16 par Hendaye Tourisme & Commerce