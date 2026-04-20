Mai du Théâtre Su talka Hendaye
Mai du Théâtre Su talka Hendaye dimanche 24 mai 2026.
Hendaye
Mai du Théâtre Su talka
Place de la République Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 23:15:00
fin : 2026-05-23 23:55:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans Su Talka la tradition rencontre le théâtre de rue.
Le rythme et le feu, caractéristiques inimitables de Deabru Beltzak, fusionnent avec l’essence de ce carnaval millénaire pour créer un spectacle qui est un pur choc des époques, des langues et des cultures. .
Place de la République Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49
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English : Mai du Théâtre Su talka
L’événement Mai du Théâtre Su talka Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce
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