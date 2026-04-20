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Mai du Théâtre Rue de l’envol ou il est une fois Transe Express Résidence les Jardins d’Arcadie Hendaye

Mai du Théâtre Rue de l’envol ou il est une fois Transe Express Résidence les Jardins d’Arcadie Hendaye

Mai du Théâtre Rue de l’envol ou il est une fois Transe Express Résidence les Jardins d’Arcadie Hendaye dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Résidence les Jardins d'Arcadie

Adresse : 10, rue de la Gare

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Hendaye

Mai du Théâtre Rue de l’envol ou il est une fois Transe Express

Résidence les Jardins d’Arcadie 10, rue de la Gare Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24 15:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Brigitte Burdin et Gilles Rhode ont fondé la compagnie TRANSE EXPRESS et nourri son imaginaire. Aujourd’hui ces amuseurs publics mettent en jeu leur aventure autour d’un Théâtre à Images.

Venez revivre la découverte de l’Art Céleste qui permit à ces inventeurs d’imaginaire de survoler les 4 coins de la planète.
Participez à leur côté à l’éclosion et à la reconnaissance d’un mouvement culturel et politique les ARTS DE LA RUE.

Spectacle autour d’un livre géant mêlant récits, comédie, théâtre d’objets et musique live.   .

Résidence les Jardins d’Arcadie 10, rue de la Gare Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 

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English : Mai du Théâtre Rue de l’envol ou il est une fois Transe Express

L’événement Mai du Théâtre Rue de l’envol ou il est une fois Transe Express Hendaye a été mis à jour le 2026-04-16 par Hendaye Tourisme & Commerce

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