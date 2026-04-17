Hendaye

Mai du Théâtre Dirau

Fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 22:00:00

fin : 2026-05-23 22:40:00

Date(s) :

2026-05-23

Dirau est la nouvelle création chorégraphique et musicale du collectif Bilaka, pensée pour l’espace public et les lieux non dédiés.

S’appuyant sur les rythmes et pulsations de la musique traditionnelle basque, quatre danseurs et un musicien mènent une réflexion sur la manière de construire la danse basque à partir de rien , dans une pièce qui explore le mouvement continu et infini.

De la scène à la rue, Dirau , léger et mobile, réunit le public autour de cette transe chorégraphique et hypnotique dans des espaces publics vibrants. .

Fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Mai du Théâtre Dirau

L’événement Mai du Théâtre Dirau Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce