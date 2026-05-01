Colombières-sur-Orb

MAI QUE MAI !

Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-11

Le festival Mai que Mai est un événement culturel dynamique, mettant en valeur la richesse artistique de la région. Il propose une programmation variée de spectacles, concerts, expositions et animations pour tous les goûts et tous les âges. C’est une célébration joyeuse de l’art et de la convivialité, rassemblant la communauté locale et les visiteurs dans une ambiance chaleureuse

Réveillez l’Occitanie qui est en vous !

Le printemps s’installe et avec lui, le souffle sauvage du Haut-Languedoc. Oubliez les festivals aseptisés Mai que Mai vous invite à une immersion totale au cœur de la fête occitane. Entre les murs de pierre de Colombières-sur-Orb, venez vibrer au son du hautbois, frapper le sol au rythme des rondeaux et partager un moment suspendu où la tradition devient l’énergie de demain. Que vous soyez un danseur chevronné ou simplement curieux de convivialité vraie, rejoignez la tribu Tafanari pour une semaine hors du temps.

Mai que Mai plus qu’un festival, un art de vivre !

Au Programme de l’édition 2026

Le festival propose un mélange d’ateliers pédagogiques, de spectacles et de moments festifs.

Stages et Initiations (Focus Danses)

Cette année met l’accent sur la transmission avec plusieurs ateliers spécifiques

Musique Gasconne et du Quercy Apprentissage des rondeaux (rondeau de la petite lande, rondeau en chaîne) avec les musiciens Arnaud Bibonne et Robert Matta.

Danses du Sud-Ouest Mise en pratique des morceaux appris (Ronde du Quercy, demi-tour de Salviac) sous la direction de Carine Joanny.

Bourrée Auvergnate Stage technique sur la bourrée à trois temps.

La Mescladisse Initiation aux danses de bal (ronds, lignes, couples) ouverte aux débutants pour préparer les soirées de baleti.

Animations et Culture

Baleti (Bals traditionnels) Soirées dansantes animées par des groupes de musique traditionnelle.

Rencontres et langue Moments d’échanges en occitan, contes et patrimoine local.

Convivialité Repas partagés et buvettes proposant des produits locaux.

Pour profiter au maximum

Osez le Pas de côté Même si vous n’avez jamais dansé une bourrée, ne restez pas sur le côté. Les ateliers Mescladisse sont faits pour vous mettre en confiance en 15 minutes.

Parlez Oc Ne soyez pas timide ! Même si vous ne connaissez que trois mots de patois ou d’occitan, les locaux et les organisateurs apprécieront l’effort de faire vivre la langue.

Prévoyez du liquide Bien que certains stands acceptent la carte, le réseau peut être capricieux dans la vallée. Avoir un peu d’espèces pour la buvette et les petits artisans est toujours plus prudent.

À noter Le festival est labellisé Le Parc aime par le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, garantissant un événement respectueux de l’environnement et valorisant le patrimoine territorial. .

Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie

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English : MAI QUE MAI !

&- EME EDITION the occitan festival of the Orb valley and the High Cantons

L’événement MAI QUE MAI ! Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC