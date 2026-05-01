Olargues

MAI QUE MAI ! OLARGUES

Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Plongez dans l’effervescence d’Olargues ! Dès 19h, savourez nos assiettes gourmandes en musique. À 20h, place au septième art avec le film Des couacs et des poètes , suivi d’un Balèti endiablé avec la Fanfare du Minervois. Une soirée où culture et terroir se rencontrent pour votre plaisir !

Olargues s’éveille au son de la Fanfare !

Le festival Mai que Mai prend ses quartiers dans l’un des Plus Beaux Villages de France pour une soirée mémorable. La fête débute par un moment de partage autour de soupes et d’assiettes gourmandes locales, portées par l’énergie cuivrée de la Fanfare du Minervois.

Programme Détaillé

18h00 Mémoire de Fer Visite de La Farga (La Forge)

Description Ouverture exceptionnelle de l’ancienne forge d’Olargues. Une immersion dans le passé artisanal de la vallée pour comprendre le travail du métal et l’importance de ce savoir-faire dans l’économie locale d’autrefois.

Lieu La Farga, Olargues.

À partir de 19h00 Repas Musical & Convivial

Menu Soupe de saison et assiettes composées, préparées avec passion par l’association La Loco-motive. Cuisine locale et éthique.

Ambiance Mise en bouche musicale avec La Tible Musique dans’emble !. Un moment de partage où les premiers pas de danse s’esquissent autour des tables.

21h00 Concert Balèti avec La Tible

Artistes Musique dans’emble !

Description Un bal traditionnel énergique et généreux. La Tible propose un répertoire qui fait vibrer les planchers, mêlant sonorités authentiques et arrangements dynamiques pour faire danser toutes les générations.

22h30 Déambulation Nocturne avec Carabena

Concept Balade contée, musicale et lumineuse.

Description Alors que la nuit enveloppe les calades d’Olargues, la compagnie Carabena guide le public à travers les ruelles médiévales. Un voyage onirique où les légendes occitanes prennent vie sous les lueurs des lanternes et au son des instruments traditionnels.

Le Petit Plus

Le mercredi à Olargues est le cœur battant de la semaine. C’est le moment où le patrimoine de pierre rencontre la magie du conte. Entre le feu de la forge et les lumières de Carabena, cette soirée promet une immersion sensorielle inoubliable dans l’âme du Haut-Languedoc. .

Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 70 79

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English : MAI QUE MAI ! OLARGUES

Immerse yourself in the excitement of Olargues! From 7pm onwards, enjoy our gourmet plates with live music. At 8pm, make way for the seventh art with the film Des couacs et des poètes , followed by a wild Balèti with the Fanfare du Minervois. An evening where culture and terroir meet for your pleasure!

L’événement MAI QUE MAI ! OLARGUES Olargues a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC