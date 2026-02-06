Maïcee en concert Stade Raymond Ricroch Équemauville
Maïcee en concert Stade Raymond Ricroch Équemauville dimanche 12 juillet 2026.
Équemauville
Maïcee en concert
Stade Raymond Ricroch Allée de l’Arguillère Équemauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 22:30:00
fin : 2026-07-11 23:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Tête d’affiche du Color Festival 2026 !
Maïcee bâtit son propre monde sans demander la permission. Basée entre Londres et
Paris, elle surgit comme une figure décomplexée de la nouvelle scène Alt-Pop et
Électronique. Véritable force créatrice à 360°, elle injecte une dose d’adrénaline dans un
paysage musical où l’efficacité club s’allie à une énergie punk.
Le concert de Maïcee commence à 22h30. Première partie à 20h avec Les Agités du Bocal !
Le Color Festival
Une soirée ambiance festival avec concerts, bar à tresses, maquillage, tatoo éphémère, foodtrucks, animations…
Viens faire le plein de couleurs et de good vibes
Un max de musique, des explosions de poudre colorée et une ambiance électrisante t’attendent pour une soirée complètement folle.
Annoncés par un compte à rebours, quatre lancers de poudre colorée viendront rythmer la soirée pour une expérience visuelle spectaculaire et haute en couleurs ! .
Stade Raymond Ricroch Allée de l’Arguillère Équemauville 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 30
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English : Maïcee en concert
Headlining the Color Festival 2026!
L’événement Maïcee en concert Équemauville a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Honfleur-Beuzeville
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