Mailin, Cinémas du Grütli, Genève

Mailin 10 et 13 mars Cinémas du Grütli

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T18:15:00+01:00 – 2026-03-10T20:15:00+01:00

Fin : 2026-03-13T21:30:00+01:00 – 2026-03-13T23:30:00+01:00

Chaque soir, Mailin invente des histoires pour endormir sa fille de 5 ans. Des contes inventés et inspirés de son enfance. Victime d’abus sexuels dès son plus jeune âge et durant quinze années, elle affronte aujourd’hui un système judiciaire corrompu. Tandis que le procès du prêtre qui l’a agressée se déroule, passé et présent s’entrelacent à travers des images du procès, des témoignages poignants et des scènes de vie familiale ponctuées de séquences abstraites saisissantes. Ce documentaire hybride dresse le portrait d’une femme déterminée et donne voix à celles que la justice a réduites au silence.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205

Mailin revisite avec des récits son passé brisé par des années d’abus sexuels. Alors que s’ouvre le procès de son agresseur, elle brise le silence et par sa voix, celle de toutes les autres résonne. Justice Abus sexuels

DR