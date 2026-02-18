Main dans la main Villeneuve-d’Ascq

Main dans la main

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Cette visite-atelier familiale invite petits et grands à explorer les œuvres du musée de façon sensible et ludique.

Le parcours encourage l’observation, le dialogue et l’imagination, dans une approche accessible qui stimule la curiosité et le plaisir de la découverte.

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68

English :

This family-friendly workshop tour invites young and old alike to explore the museum’s works in a sensitive and playful way.

The tour encourages observation, dialogue and imagination, in an accessible approach that stimulates curiosity and the pleasure of discovery.

