Mairie de Pouzauges Journées Européennes du Patrimoine Pouzauges
samedi 19 septembre 2026 · Pouzauges
Informations pratiques
Pouzauges
Mairie de Pouzauges Journées Européennes du Patrimoine
Place de L Hôtel de ville Pouzauges Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Venez visiter la mairie lors d’une ouverture spéciale à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !
Visites découverte du bâtiment et de la salle du conseil assurées par les élus de la Ville deux départs 10h et 11h sur inscription. .
Place de L Hôtel de ville Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 01 37 culture.citoyennete@pouzauges.fr
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English :
Come visit City Hall during a special open house in celebration of European Heritage Days!
L’événement Mairie de Pouzauges Journées Européennes du Patrimoine Pouzauges a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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