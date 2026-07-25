Informations pratiques

Pouzauges

Mairie de Pouzauges Journées Européennes du Patrimoine

Place de L Hôtel de ville Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Venez visiter la mairie lors d’une ouverture spéciale à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Visites découverte du bâtiment et de la salle du conseil assurées par les élus de la Ville deux départs 10h et 11h sur inscription. .

Place de L Hôtel de ville Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 01 37 culture.citoyennete@pouzauges.fr

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English :

Come visit City Hall during a special open house in celebration of European Heritage Days!

L’événement Mairie de Pouzauges Journées Européennes du Patrimoine Pouzauges a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges