Mais qui a tué Marguerite ? (jeu de rôle)

Mairie Trun Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Marguerite a été retrouvée assassinée dans sa tour. Qui a bien pu commettre ce crime ? Est-ce la maléfique fée d’Argouges ou bien le bon roi Henri ? Les suspects sont nombreux, nous avons besoin de vous ! Incarnez l’un des suspects et menez l’enquête !

Tout public à partir de 14 ans

5€ par personnes 3€ Réduit

Sur réservation obligatoire .

Mairie Trun 61160 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

English : Mais qui a tué Marguerite ? (jeu de rôle)

L’événement Mais qui a tué Marguerite ? (jeu de rôle) Trun a été mis à jour le 2025-12-10 par Terres d’Argentan Intercom