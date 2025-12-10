Mais qui a tué Marguerite ? (jeu de rôle) Trun
Mais qui a tué Marguerite ? (jeu de rôle) mercredi 6 mai 2026.
14:30:00
16:00:00
2026-05-06
Marguerite a été retrouvée assassinée dans sa tour. Qui a bien pu commettre ce crime ? Est-ce la maléfique fée d’Argouges ou bien le bon roi Henri ? Les suspects sont nombreux, nous avons besoin de vous ! Incarnez l’un des suspects et menez l’enquête !
Tout public à partir de 14 ans
5€ par personnes 3€ Réduit
Sur réservation obligatoire .
Mairie Trun 61160 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr
