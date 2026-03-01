Maison de la Biodiversité Atelier spécial l’homme dans l’espace Parc Urbain de Sainte-Marie Nouméa

Maison de la Biodiversité Atelier spécial l’homme dans l’espace

Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 16:30:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Avec la FédéSciences, partez à l’aventure dans l’espace !

.

Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 25.11.43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join FédéSciences on a space adventure!

L’événement Maison de la Biodiversité Atelier spécial l’homme dans l’espace Nouméa a été mis à jour le 2026-03-04 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie