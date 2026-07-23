Informations pratiques

Munchhausen

Maison de la Nature en fête

42 route du Rhin Munchhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Evénement réunissant les acteurs du territoire, associations mais aussi particuliers, pour vous faire découvrir les savoirs et savoir-faire locaux autour de la nature.

Un large choix d’activités à faire en famille, qu’elle soit sportive, à pieds ou à vélo, ou qu’elle soit plus tranquille au grès des stands de démonstrations et ateliers ludiques, venez passer un moment convivial proche du delta de la Sauer. Petite restauration sur place.

Au programme de la journée

Sur inscription sous cinemarionb@gmail.com 06 07 01 94 99

– départ 9h30 marche nature commentée suivie d’un repas

– départ 10h visite guidée à vélo au cour des milieux rhénans suivi d’un repas

– départ 11h visite du barrage à clapet par le Syndicat des Eaux et Assainissement Alsace-Moselle (SDEA)

En continu dès 10h sur le parking de la Sauer, le village des découvertes avec des ateliers ludiques, peinture et nature, bricolage, découverte ludique des moustiques par le syndicat de lutte contre les moustiques, jeux cherche et trouve sur les oiseaux, confection d’une cuillère en bois sur banc à planer.

Stands arboriculteurs, domino de la biodiversité, huile de noix, sauvegarde d’animaux sauvages, démonstrations de vannerie, barque à fond plat

Conférence sur l’ouvrage Munchhausen, un village au cœur des méandres de l’Histoire

Animation musicale jazz et spectacle par la Cie Copêche Biboche. .

42 route du Rhin Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

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English :

L’événement Maison de la Nature en fête Munchhausen a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg