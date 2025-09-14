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AGENDA · Saumur

Maison des Anges, Maison des Anges, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Maison des Anges · Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison des Anges
Adresse
13 rue Fourrier 494000
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire

Maison des Anges 19 et 20 septembre Maison des Anges Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Hôtel particulier du 16e et 17e siècle. Certains petits angelots sculptés sur les frontons de fenêtre arborent à leur cou un chapelet rappelant l’activité patenôtrière du quartier.
Accès libre dans la cour et vue sur les façades de la maison.

Maison des Anges 13 rue Fourrier 494000 Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
Hôtel particulier du 16e et 17e siècle. Certains petits angelots sculptés sur les frontons de fenêtre arborent à leur cou un chapelet rappelant l’activité patenôtrière du quartier.

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