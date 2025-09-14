Maison des Anges, Maison des Anges, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Maison des Anges · Saumur
Informations pratiques
Maison des Anges 19 et 20 septembre Maison des Anges Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Hôtel particulier du 16e et 17e siècle. Certains petits angelots sculptés sur les frontons de fenêtre arborent à leur cou un chapelet rappelant l’activité patenôtrière du quartier.
Accès libre dans la cour et vue sur les façades de la maison.
Maison des Anges 13 rue Fourrier 494000 Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
Hôtel particulier du 16e et 17e siècle. Certains petits angelots sculptés sur les frontons de fenêtre arborent à leur cou un chapelet rappelant l’activité patenôtrière du quartier.
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