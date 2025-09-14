Maison des Anges, Maison des Anges, Saumur

Informations pratiques

Maison des Anges 19 et 20 septembre Maison des Anges Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Hôtel particulier du 16e et 17e siècle. Certains petits angelots sculptés sur les frontons de fenêtre arborent à leur cou un chapelet rappelant l’activité patenôtrière du quartier.

Accès libre dans la cour et vue sur les façades de la maison.

Maison des Anges 13 rue Fourrier 494000 Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

Hôtel particulier du 16e et 17e siècle. Certains petits angelots sculptés sur les frontons de fenêtre arborent à leur cou un chapelet rappelant l’activité patenôtrière du quartier.