Maison des petits ours Place de la Lève Bourdeaux

Informations pratiques

Bourdeaux

Maison des petits ours

Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 10:30:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-09-15 2026-10-13

Une fois par mois, le rendez-vous des p’tites oreilles à la maison des petits ours avec comptines, histoires et jeux de doigts, parce que les livres c’est bon pour les bébés !

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Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

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English :

Once a month, it’s “Little Ears” time at La Maison des Petits Ours, with nursery rhymes, stories, and finger plays—because books %AB are great for little ones! %BB

L’événement Maison des petits ours Bourdeaux a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux