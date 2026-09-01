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AGENDA · Bourdeaux

Maison des petits ours Place de la Lève Bourdeaux

mardi 15 septembre 2026 · Place de la Lève · Bourdeaux

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Place de la Lève
Adresse
Médiathéque du Pays de Bourdeaux
Ville
26460 Bourdeaux
Département
Drôme
Tarif

Bourdeaux

Maison des petits ours

Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 10:30:00
fin : 2026-10-13

Date(s) :
2026-09-15 2026-10-13

Une fois par mois, le rendez-vous des p’tites oreilles à la maison des petits ours avec comptines, histoires et jeux de doigts, parce que les livres c’est bon pour les bébés !
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Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31  bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

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English :

Once a month, it’s “Little Ears” time at La Maison des Petits Ours, with nursery rhymes, stories, and finger plays—because books %AB are great for little ones! %BB

L’événement Maison des petits ours Bourdeaux a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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