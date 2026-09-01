Maison des petits ours Place de la Lève Bourdeaux
mardi 15 septembre 2026 · Place de la Lève · Bourdeaux
Informations pratiques
Bourdeaux
Maison des petits ours
Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 10:30:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-09-15 2026-10-13
Une fois par mois, le rendez-vous des p’tites oreilles à la maison des petits ours avec comptines, histoires et jeux de doigts, parce que les livres c’est bon pour les bébés !
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Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
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English :
Once a month, it’s “Little Ears” time at La Maison des Petits Ours, with nursery rhymes, stories, and finger plays—because books %AB are great for little ones! %BB
L’événement Maison des petits ours Bourdeaux a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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