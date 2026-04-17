Jour de fête Place de la Lève Bourdeaux
Jour de fête Place de la Lève Bourdeaux samedi 26 septembre 2026.
Bourdeaux
Jour de fête
Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Cette année, pour les 40 ans de la médiathèque, on change de formule notre Jour de fête, habituellement programmé en mai, aura lieu le Samedi 26 septembre !
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Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
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English :
This year, to celebrate the library’s 40th anniversary, we’re changing the formula: our Jour de fête, usually scheduled in May, will take place on Saturday, September 26th!
L’événement Jour de fête Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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