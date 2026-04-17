Jour de fête Place de la Lève Bourdeaux

Bourdeaux

Jour de fête

Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Cette année, pour les 40 ans de la médiathèque, on change de formule notre Jour de fête, habituellement programmé en mai, aura lieu le Samedi 26 septembre !

.

Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year, to celebrate the library’s 40th anniversary, we’re changing the formula: our Jour de fête, usually scheduled in May, will take place on Saturday, September 26th!

L’événement Jour de fête Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux