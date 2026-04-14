Marché artisanal nocturne Bourdeaux
Marché artisanal nocturne Bourdeaux vendredi 24 juillet 2026.
Place du Grand Quai Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-08-05 23:00:00
Date(s) :
Marché artisanal regroupant une trentaine d’artisans de la région. Un lieu d’échange où transmission et passion sont au cœur des échanges avec le public. Un marché haut en couleur pour découvrir le patrimoine et le savoir-faire de notre belle région.
.
Place du Grand Quai Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes rencontredesartisans@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A craft market featuring some thirty local artisans. A place where passion and transmission are at the heart of exchanges with the public. A colorful market to discover the heritage and know-how of our beautiful region.
L’événement Marché artisanal nocturne Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
