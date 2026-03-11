Visite guidée du centre ancien de Bourdeaux Office de Tourisme Bourdeaux

Visite guidée du centre ancien de Bourdeaux Office de Tourisme Bourdeaux mardi 16 juin 2026.

Visite guidée du centre ancien de Bourdeaux

Office de Tourisme 7, Place de l’Eglise Bourdeaux Drôme

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

De 10 à 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15

Visite du village perché de Bourdeaux.
Pour les groupes, nous contacter.
  .

Office de Tourisme 7, Place de l’Eglise Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49  ot@dieulefit-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit the hilltop village of Bourdeaux and discover all of its secrets.
Duration approx. 1 hour & 15 minutes

L’événement Visite guidée du centre ancien de Bourdeaux Bourdeaux a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

Prochains événements à Bourdeaux