Visite guidée du centre ancien de Bourdeaux Office de Tourisme Bourdeaux
Visite guidée du centre ancien de Bourdeaux Office de Tourisme Bourdeaux mardi 16 juin 2026.
Visite guidée du centre ancien de Bourdeaux
Office de Tourisme 7, Place de l’Eglise Bourdeaux Drôme
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
De 10 à 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15
Visite du village perché de Bourdeaux.
Pour les groupes, nous contacter.
.
Office de Tourisme 7, Place de l’Eglise Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49 ot@dieulefit-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visit the hilltop village of Bourdeaux and discover all of its secrets.
Duration approx. 1 hour & 15 minutes
L’événement Visite guidée du centre ancien de Bourdeaux Bourdeaux a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux