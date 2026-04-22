Bourdeaux

Fête de la musique

Parc de la Recluse Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fatum Fatras (Groove psyché anatolien), 10 groupes, 70 artistes professionnel.les et amateur.ices

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Parc de la Recluse Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 54 20 programmation@bizzartnomade.fr

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English :

Fatum Fatras (Anatolian psychedelic groove), 10 bands, 70 professional and amateur artists

L’événement Fête de la musique Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux