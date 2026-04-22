Fête de la musique Bourdeaux
Fête de la musique Bourdeaux samedi 20 juin 2026.
Bourdeaux
Fête de la musique
Parc de la Recluse Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fatum Fatras (Groove psyché anatolien), 10 groupes, 70 artistes professionnel.les et amateur.ices
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Parc de la Recluse Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 54 20 programmation@bizzartnomade.fr
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English :
Fatum Fatras (Anatolian psychedelic groove), 10 bands, 70 professional and amateur artists
L’événement Fête de la musique Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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