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Caem en fête Concerts Pop-Rock Bourdeaux

Caem en fête Concerts Pop-Rock Bourdeaux lundi 20 juillet 2026.

Adresse : Parc de la Recluse

Ville : 26460 Bourdeaux

Département : Drôme

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Bourdeaux

Caem en fête Concerts Pop-Rock

Parc de la Recluse Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 17:00:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

avec les Smile Connection, Fire Nation & Perséphone. Fête de la musique Bizz’Art
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Parc de la Recluse Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 06 44  caem.direction@gmail.com

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English :

with Smile Connection, Fire Nation & Perséphone. Bizz’Art Music Festival

L’événement Caem en fête Concerts Pop-Rock Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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