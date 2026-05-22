Caem en fête Concerts Pop-Rock Bourdeaux
Caem en fête Concerts Pop-Rock Bourdeaux lundi 20 juillet 2026.
Bourdeaux
Caem en fête Concerts Pop-Rock
Parc de la Recluse Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 17:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
avec les Smile Connection, Fire Nation & Perséphone. Fête de la musique Bizz’Art
.
Parc de la Recluse Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 06 44 caem.direction@gmail.com
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English :
with Smile Connection, Fire Nation & Perséphone. Bizz’Art Music Festival
L’événement Caem en fête Concerts Pop-Rock Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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