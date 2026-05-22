Bourdeaux

Caem en fête Concerts Pop-Rock

Parc de la Recluse Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 17:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

avec les Smile Connection, Fire Nation & Perséphone. Fête de la musique Bizz’Art

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Parc de la Recluse Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 06 44 caem.direction@gmail.com

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English :

with Smile Connection, Fire Nation & Perséphone. Bizz’Art Music Festival

L’événement Caem en fête Concerts Pop-Rock Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux