Bourdeaux

Nouvelles du Conte. Contes au marché… Bourdeaux

Sur le marché Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 11:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Sur les marchés de Bourdeaux, Saoû, Dieulefit et Crest, présentation ludique du festival et de sa programmation thématique par Sophie Biset et complices

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Sur le marché Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 35 90 festival@nouvellesduconte.org

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English :

On the markets of Bourdeaux, Saoû, Dieulefit and Crest, playful presentation of the festival and its thematic program by Sophie Biset and her accomplices

L’événement Nouvelles du Conte. Contes au marché… Bourdeaux Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux