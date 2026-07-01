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AGENDA · Bourdeaux

Cinéma en plein air Toy Story 5 Bourdeaux

mercredi 29 juillet 2026 · Bourdeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
Parc de la Recluse
Ville
26460 Bourdeaux
Département
Drôme
Tarif

Bourdeaux

Cinéma en plein air Toy Story 5

Parc de la Recluse Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 22:00:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Cinéma en plein air. Apporter vos coussins, plaid, sièges.
En cas de mauvais temps repli dans la salle des fêtes de Bourdeaux
  .

Parc de la Recluse Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31  bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

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English :

Open-air movie. Bring your own cushions, blankets, and chairs.
In case of bad weather, the event will be moved to the Bourdeaux community hall.

L’événement Cinéma en plein air Toy Story 5 Bourdeaux a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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