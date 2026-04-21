Jaime beaucoup ce que vous faites -Théâtre salle des fêtes Bourdeaux samedi 11 juillet 2026.

Bourdeaux

Jaime beaucoup ce que vous faites -Théâtre

salle des fêtes 175 route de crest Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Comédie de Carole GREEP mise en scène Vincent MAZOYER: Jaime beaucoup ce que vous faites . Théâtre solidaire pour L association les Amis de Jenny et Jessica Aide aux enfants de Madagascar

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salle des fêtes 175 route de crest Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 26 26 62 nicolemarcel860@gmail.com

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English :

A comedy by Carole GREEP, directed by Vincent MAZOYER: I really like what you’re doing. Theater for a Good Cause: In support of the association Les Amis de Jenny et Jessica —Helping Children in Madagascar

L’événement Jaime beaucoup ce que vous faites -Théâtre Bourdeaux a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux