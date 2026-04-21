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Jaime beaucoup ce que vous faites -Théâtre salle des fêtes Bourdeaux

Jaime beaucoup ce que vous faites -Théâtre salle des fêtes Bourdeaux samedi 11 juillet 2026.

Lieu
salle des fêtes
Adresse
175 route de crest
Ville
26460 Bourdeaux
Département
Drôme
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Bourdeaux

Jaime beaucoup ce que vous faites -Théâtre

salle des fêtes 175 route de crest Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Comédie de Carole GREEP mise en scène Vincent MAZOYER: Jaime beaucoup ce que vous faites . Théâtre solidaire pour L association les Amis de Jenny et Jessica Aide aux enfants de Madagascar
  .

salle des fêtes 175 route de crest Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 26 26 62  nicolemarcel860@gmail.com

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English :

A comedy by Carole GREEP, directed by Vincent MAZOYER: I really like what you’re doing. Theater for a Good Cause: In support of the association Les Amis de Jenny et Jessica —Helping Children in Madagascar

L’événement Jaime beaucoup ce que vous faites -Théâtre Bourdeaux a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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