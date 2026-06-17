Exposition promis, juré, on s’écrira Place de la Lève Bourdeaux
Exposition promis, juré, on s’écrira Place de la Lève Bourdeaux mardi 7 juillet 2026.
Bourdeaux
Exposition promis, juré, on s’écrira
Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-07
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-07
Venez découvrir cette exposition qui retrace l’histoire du courrier et propose de décrypter tous les secrets et mystères que révèle la pratique de la correspondance même aujourd’hui à l’ère du numérique …
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Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
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English :
Come discover this exhibition, which traces the history of mail and invites you to unravel all the secrets and mysteries that the practice of correspondence still reveals today in the %E0 l’%digital age…
L’événement Exposition promis, juré, on s’écrira Bourdeaux a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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