Exposition promis, juré, on s’écrira Place de la Lève Bourdeaux mardi 7 juillet 2026.

Bourdeaux

Exposition promis, juré, on s’écrira

Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-07

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-07

Venez découvrir cette exposition qui retrace l’histoire du courrier et propose de décrypter tous les secrets et mystères que révèle la pratique de la correspondance même aujourd’hui à l’ère du numérique …

.

Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover this exhibition, which traces the history of mail and invites you to unravel all the secrets and mysteries that the practice of correspondence still reveals today in the %E0 l’%digital age…

L’événement Exposition promis, juré, on s’écrira Bourdeaux a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux