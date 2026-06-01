Fête du tennis à Bourdeaux Bourdeaux samedi 27 juin 2026.

Bourdeaux

Fête du tennis à Bourdeaux

terrains de tennis Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Journée découverte pour tous

Restauration sur place

Inscription souhaitée

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terrains de tennis Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 74 88 68 contact@halteresetgo.fr

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English :

Open House for Everyone

On-site dining

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L’événement Fête du tennis à Bourdeaux Bourdeaux a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux