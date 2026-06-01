Fête du tennis à Bourdeaux Bourdeaux
Fête du tennis à Bourdeaux Bourdeaux samedi 27 juin 2026.
Bourdeaux
Fête du tennis à Bourdeaux
terrains de tennis Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Journée découverte pour tous
Restauration sur place
Inscription souhaitée
.
terrains de tennis Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 74 88 68 contact@halteresetgo.fr
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English :
Open House for Everyone
On-site dining
Registration required
L’événement Fête du tennis à Bourdeaux Bourdeaux a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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