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Fête du tennis à Bourdeaux Bourdeaux

Fête du tennis à Bourdeaux Bourdeaux samedi 27 juin 2026.

Adresse : terrains de tennis

Ville : 26460 Bourdeaux

Département : Drôme

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Bourdeaux

Fête du tennis à Bourdeaux

terrains de tennis Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Journée découverte pour tous
Restauration sur place
Inscription souhaitée
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terrains de tennis Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 74 88 68  contact@halteresetgo.fr

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English :

Open House for Everyone
On-site dining
Registration required

L’événement Fête du tennis à Bourdeaux Bourdeaux a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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