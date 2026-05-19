Vernissage et contes en plein air Bourdeaux
Vernissage et contes en plein air Bourdeaux mercredi 24 juin 2026.
Bourdeaux
Vernissage et contes en plein air
place de la Chevalerie Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Cie de l’exode des mirages. Scarabée, histoires de femmes fières . Tout public.
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place de la Chevalerie Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 55 00 85 contact@bistromagasingeneral.fr
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English :
Cie de l’exode des mirages. Scarabée, histoires de femmes fières . All audiences.
L’événement Vernissage et contes en plein air Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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