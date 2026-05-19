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Vernissage et contes en plein air Bourdeaux

Vernissage et contes en plein air Bourdeaux mercredi 24 juin 2026.

Adresse : place de la Chevalerie

Ville : 26460 Bourdeaux

Département : Drôme

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Bourdeaux

Vernissage et contes en plein air

place de la Chevalerie Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:00:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Cie de l’exode des mirages. Scarabée, histoires de femmes fières . Tout public.
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place de la Chevalerie Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 55 00 85  contact@bistromagasingeneral.fr

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English :

Cie de l’exode des mirages. Scarabée, histoires de femmes fières . All audiences.

L’événement Vernissage et contes en plein air Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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