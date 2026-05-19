Bourdeaux

Vernissage et contes en plein air

place de la Chevalerie Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Cie de l’exode des mirages. Scarabée, histoires de femmes fières . Tout public.

.

place de la Chevalerie Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 55 00 85 contact@bistromagasingeneral.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cie de l’exode des mirages. Scarabée, histoires de femmes fières . All audiences.

L’événement Vernissage et contes en plein air Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux