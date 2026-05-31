Fête de la Musique 2026, Parc de la Recluse, Bourdeaux

Fête de la Musique 2026 20 et 21 juin Parc de la Recluse Drôme

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T17:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T00:00:00+02:00 – 2026-06-21T01:30:00+02:00

La Fête de la Musique Bizz’Art recommence

Rendez-vous à Bourdeaux au Parc de la Recluse pour vous enchanter les oreilles avec plus de 10 groupes de musiques professionnels et amateurs.

Au programme pleins de style de musique à découvrir, du rock à la musique kurde, de solo à 30 chanteur·euse·s.

Parc de la Recluse la recluse 26460 Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Rendez-vous le samedi 20 juin 2026 pour La Fête de la musique Bizz’Art à Bourdeaux ! Avec Fatum Fatras et plus de 10 groupes et 70 artistes dès 17h !! Fête fête de la musique

Graphisme par Kévin Pailler