Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cros de l’Oume Ride & Run Bourdeaux

Cros de l’Oume Ride & Run Bourdeaux dimanche 28 juin 2026.

Ville : 26460 Bourdeaux

Département : Drôme

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Bourdeaux

Cros de l’Oume Ride & Run

Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28 2026-07-05

Découvrez notre projet fou Ride & Run !
Discipline équestre en binôme, en duo, trio, en couple ou famille… 1 à cheval, 1 à pied!
Une course à pied sur un parcours balisé, notre but est surtout de s’amuser entre amis ou en famille.
  .

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 90 30 26  crosdeloume@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover our crazy Ride & Run project!
Equestrian discipline in pairs, duos, trios, couples or families… 1 on horseback, 1 on foot!
A run on a marked course, our aim is above all to have fun with friends and family.

L’événement Cros de l’Oume Ride & Run Bourdeaux a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

À voir aussi à Bourdeaux (Drôme)