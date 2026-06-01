Cros de l’Oume Ride & Run Bourdeaux
Cros de l’Oume Ride & Run Bourdeaux dimanche 28 juin 2026.
Bourdeaux
Cros de l’Oume Ride & Run
Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28 2026-07-05
Découvrez notre projet fou Ride & Run !
Discipline équestre en binôme, en duo, trio, en couple ou famille… 1 à cheval, 1 à pied!
Une course à pied sur un parcours balisé, notre but est surtout de s’amuser entre amis ou en famille.
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Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 90 30 26 crosdeloume@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover our crazy Ride & Run project!
Equestrian discipline in pairs, duos, trios, couples or families… 1 on horseback, 1 on foot!
A run on a marked course, our aim is above all to have fun with friends and family.
L’événement Cros de l’Oume Ride & Run Bourdeaux a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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