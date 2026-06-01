Bourdeaux

Cros de l’Oume Ride & Run

Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-05

Découvrez notre projet fou Ride & Run !

Discipline équestre en binôme, en duo, trio, en couple ou famille… 1 à cheval, 1 à pied!

Une course à pied sur un parcours balisé, notre but est surtout de s’amuser entre amis ou en famille.

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Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 90 30 26 crosdeloume@gmail.com

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English :

Discover our crazy Ride & Run project!

Equestrian discipline in pairs, duos, trios, couples or families… 1 on horseback, 1 on foot!

A run on a marked course, our aim is above all to have fun with friends and family.

L’événement Cros de l’Oume Ride & Run Bourdeaux a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux