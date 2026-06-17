Animation lectures chants et jeux Bourdeaux
Animation lectures chants et jeux Bourdeaux jeudi 2 juillet 2026.
Bourdeaux
Animation lectures chants et jeux
Maison des associations Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02 20:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Bonus La médiathèque se met au vert et proposera une animation Hors-les-murs lectures chants et jeux dans l’herbe devant la maison des associations ! Et c’est ouvert à tous bien sûr ! On vous attend nombreuses et nombreux…
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Maison des associations Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
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English :
Bonus: The library is going green and will be hosting an outdoor event featuring readings, songs, and games on the lawn in front of the community center! And it’s open to everyone—come one, come all! We hope to see lots of you there…
L’événement Animation lectures chants et jeux Bourdeaux a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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