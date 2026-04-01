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Maison des petits ours Place de la Lève Bourdeaux

Maison des petits ours Place de la Lève Bourdeaux mardi 21 avril 2026.

Lieu : Place de la Lève

Adresse : Médiathéque du Pays de Bourdeaux

Ville : 26460 Bourdeaux

Département : Drôme

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Bourdeaux

Maison des petits ours

Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:30:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-04-21 2026-05-19 2026-06-16

Une fois par mois, rendez-vous à la maison des petits ours, comptines, histoires et jeux de doigts, parce que les livres  c’est bon pour les bébés !  Ouvert à tous, parents, nounous, un temps privilégié pour les tout-petits.
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Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31  bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

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English :

Once a month, meet up at the Little Bears’ House for nursery rhymes, stories and fingerplays, because books are good for babies! Open to all, parents and nannies alike, this is a special time for little ones.

L’événement Maison des petits ours Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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