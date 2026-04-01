Maison des petits ours Place de la Lève Bourdeaux
Maison des petits ours Place de la Lève Bourdeaux mardi 21 avril 2026.
Bourdeaux
Maison des petits ours
Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:30:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-04-21 2026-05-19 2026-06-16
Une fois par mois, rendez-vous à la maison des petits ours, comptines, histoires et jeux de doigts, parce que les livres c’est bon pour les bébés ! Ouvert à tous, parents, nounous, un temps privilégié pour les tout-petits.
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Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
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English :
Once a month, meet up at the Little Bears’ House for nursery rhymes, stories and fingerplays, because books are good for babies! Open to all, parents and nannies alike, this is a special time for little ones.
L’événement Maison des petits ours Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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