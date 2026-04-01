Maison des petits ours Place de la Lève Bourdeaux

Bourdeaux

Maison des petits ours

Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:30:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-04-21 2026-05-19 2026-06-16

Une fois par mois, rendez-vous à la maison des petits ours, comptines, histoires et jeux de doigts, parce que les livres c’est bon pour les bébés ! Ouvert à tous, parents, nounous, un temps privilégié pour les tout-petits.

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Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

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English :

Once a month, meet up at the Little Bears’ House for nursery rhymes, stories and fingerplays, because books are good for babies! Open to all, parents and nannies alike, this is a special time for little ones.

L’événement Maison des petits ours Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux