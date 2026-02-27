Festival des Nouvelles du Conte Bourdeaux
Festival des Nouvelles du Conte Bourdeaux jeudi 30 juillet 2026.
Festival des Nouvelles du Conte
Salles de Fêtes ou Champ Roch Bourdeaux Drôme
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-08
2026-07-30
Festival 2026 38ème édition 30 juillet au 8 août
L’Humain n’a pas de racines, il a des pieds
Salles de Fêtes ou Champ Roch Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 14 37 99 festival@nouvellesduconte.org
English :
Festival 2026 38th edition ? july 30 to August 8
Human beings don’t have roots, they have feet
L’événement Festival des Nouvelles du Conte Bourdeaux a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux