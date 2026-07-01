ATELIER CYANOTYPE Atelier plantes et wax Bourdeaux

Informations pratiques

Bourdeaux

ATELIER CYANOTYPE

Atelier plantes et wax 70 rue de la traversée Bourdeaux Drôme

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 16:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Découvrez le cyanotype, un ancien procédé photographique qui révèle de magnifiques bleus grâce à la lumière du soleil. Composez avec des fleurs, des feuilles et des végétaux et créez vos propres empreintes botaniques. Atelier adulte

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Atelier plantes et wax 70 rue de la traversée Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 67 76 52

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English :

Discover cyanotype, an ancient photographic process that reveals beautiful shades of blue when exposed to sunlight. Arrange flowers, leaves, and plants to create your own botanical prints. Adult workshop

L’événement ATELIER CYANOTYPE Bourdeaux a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux