ATELIER CYANOTYPE Atelier plantes et wax Bourdeaux
vendredi 24 juillet 2026 · Atelier plantes et wax · Bourdeaux
Informations pratiques
Bourdeaux
ATELIER CYANOTYPE
Atelier plantes et wax 70 rue de la traversée Bourdeaux Drôme
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 16:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Découvrez le cyanotype, un ancien procédé photographique qui révèle de magnifiques bleus grâce à la lumière du soleil. Composez avec des fleurs, des feuilles et des végétaux et créez vos propres empreintes botaniques. Atelier adulte
.
Atelier plantes et wax 70 rue de la traversée Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 67 76 52
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English :
Discover cyanotype, an ancient photographic process that reveals beautiful shades of blue when exposed to sunlight. Arrange flowers, leaves, and plants to create your own botanical prints. Adult workshop
L’événement ATELIER CYANOTYPE Bourdeaux a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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