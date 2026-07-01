AGENDA · Bourdeaux
Conférence gesticulée Tic-Tac-Tic Tac Bourdeaux
jeudi 16 juillet 2026 · Bourdeaux
Informations pratiques
Bourdeaux
Conférence gesticulée Tic-Tac-Tic Tac
1 place de la Chevalerie Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Résister à l’accélération pour résister au burnout planétaire
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1 place de la Chevalerie Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 55 00 85 contact@bistromagasingeneral.fr
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English :
Resist the Rush to Resist Global Burnout
L’événement Conférence gesticulée Tic-Tac-Tic Tac Bourdeaux a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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