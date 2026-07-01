Informations pratiques

Bourdeaux

Conférence gesticulée Tic-Tac-Tic Tac

1 place de la Chevalerie Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Résister à l’accélération pour résister au burnout planétaire

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1 place de la Chevalerie Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 55 00 85 contact@bistromagasingeneral.fr

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English :

Resist the Rush to Resist Global Burnout

L’événement Conférence gesticulée Tic-Tac-Tic Tac Bourdeaux a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux