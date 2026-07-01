AGENDA · Bourdeaux
Spectacle de cirque pour une voiture et 2 circasiens Oustal de Bourdeaux Bourdeaux
jeudi 16 juillet 2026 · Oustal de Bourdeaux · Bourdeaux
Informations pratiques
Bourdeaux
Spectacle de cirque pour une voiture et 2 circasiens
Oustal de Bourdeaux 1 Place de L’Eglise Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Par le collectif Chapacans
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Oustal de Bourdeaux 1 Place de L’Eglise Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 55 52 02 contact@oustal-bourdeaux.fr
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English :
By the Chapacans Collective
L’événement Spectacle de cirque pour une voiture et 2 circasiens Bourdeaux a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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