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AGENDA · Bourdeaux

Spectacle de cirque pour une voiture et 2 circasiens Oustal de Bourdeaux Bourdeaux

jeudi 16 juillet 2026 · Oustal de Bourdeaux · Bourdeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Oustal de Bourdeaux
Adresse
1 Place de L'Eglise
Ville
26460 Bourdeaux
Département
Drôme
Tarif

Bourdeaux

Spectacle de cirque pour une voiture et 2 circasiens

Oustal de Bourdeaux 1 Place de L’Eglise Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Par le collectif Chapacans
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Oustal de Bourdeaux 1 Place de L’Eglise Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 55 52 02  contact@oustal-bourdeaux.fr

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English :

By the Chapacans Collective

L’événement Spectacle de cirque pour une voiture et 2 circasiens Bourdeaux a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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