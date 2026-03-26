Maison Fleuriel Brocantes aux livres Épineuil-le-Fleuriel
Maison Fleuriel Brocantes aux livres Épineuil-le-Fleuriel dimanche 31 mai 2026.
Maison Fleuriel Brocantes aux livres
8 rue Alain Fournier Épineuil-le-Fleuriel Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Rendez vous découverte à la Maison Fleuriel
Amoureux des mots et des histoires, venez flâner à notre brocante aux livres ! Découvrez des trésors oubliés, des romans, des bandes dessinées, des ouvrages anciens ou récents… Une occasion unique de chiner, d’échanger et de repartir avec des lectures qui feront voyager votre imagination. Une journée conviviale pour petits et grands passionnés de lecture. .
8 rue Alain Fournier Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 02 18
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English :
Discovery Rendezvous at Maison Fleuriel
L’événement Maison Fleuriel Brocantes aux livres Épineuil-le-Fleuriel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CHATEAUMEILLANT
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