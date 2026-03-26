Maison Fleuriel Nuit des musées

8 rue Alain Fournier Épineuil-le-Fleuriel Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Rendez vous découverte à la Maison Fleuriel

Plongez dans l’histoire le temps d’une soirée exceptionnelle ! Une expérience culturelle à partager en famille ou entre amis, où chaque visite devient une aventure nocturne inoubliable. .

8 rue Alain Fournier Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 02 18

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English :

Discovery Rendezvous at Maison Fleuriel

L’événement Maison Fleuriel Nuit des musées Épineuil-le-Fleuriel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CHATEAUMEILLANT