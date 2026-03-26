Maison Fleuriel Nuit des musées Épineuil-le-Fleuriel
Maison Fleuriel Nuit des musées Épineuil-le-Fleuriel samedi 23 mai 2026.
Maison Fleuriel Nuit des musées
8 rue Alain Fournier Épineuil-le-Fleuriel Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Rendez vous découverte à la Maison Fleuriel
Plongez dans l’histoire le temps d’une soirée exceptionnelle ! Une expérience culturelle à partager en famille ou entre amis, où chaque visite devient une aventure nocturne inoubliable. .
8 rue Alain Fournier Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 02 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discovery Rendezvous at Maison Fleuriel
L’événement Maison Fleuriel Nuit des musées Épineuil-le-Fleuriel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CHATEAUMEILLANT
À voir aussi à Épineuil-le-Fleuriel (Cher)
- Rendez vous lecture Épineuil-le-Fleuriel 26 mars 2026
- Séance découverte Tai Chi Épineuil-le-Fleuriel 31 mars 2026
- Maison Fleuriel Concert de variété française Épineuil-le-Fleuriel 17 avril 2026
- Maison Fleuriel Randonnée ramassage des déchets Épineuil-le-Fleuriel 26 avril 2026
- Visite libre du village d’Epineuil-le-Fleuriel Épineuil-le-Fleuriel Cher 1 mai 2026