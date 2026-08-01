Informations pratiques

Épineuil-le-Fleuriel

Maison Fleuriel enquête à l’école

8 rue Alain Fournier Épineuil-le-Fleuriel Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 21:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Menez l’enquête au Musée-École du Grand Meaulnes !

Plongez dans l’univers mystérieux du Grand Meaulnes avec Enquête à l’École , un jeu grandeur nature inspiré du célèbre Cluedo. Saurez-vous retrouver le mystérieux voleur du foulard qu’Yvonne de Galais avait confié à Augustin Meaulnes lors de la fête étrange ?

À l’occasion de la soirée de lancement avec l’association partajeux, venez vivre une expérience immersive en famille ou entre amis. Les départs seront échelonnés tout au long de la soirée.

Animation gratuite, sur réservation, avec un nombre de places limité. Une façon originale de découvrir le patrimoine et l’univers d’Alain-Fournier en s’amusant ! .

8 rue Alain Fournier Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 54 61 69 lamaisonfleuriel@lilo.org

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English :

Lead the investigation at the *Le Grand Meaulnes* Museum-School!

L’événement Maison Fleuriel enquête à l’école Épineuil-le-Fleuriel a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CHATEAUMEILLANT