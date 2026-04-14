Maison Guella, La Maison Guella, Cancale
Maison Guella, La Maison Guella, Cancale lundi 1 juin 2026.
Maison Guella 1 – 6 juin La Maison Guella Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Depuis 1920, les savoir-faire sont passés de génération en génération, aujourd’hui c’est la troisième génération qui est au commande de l’entreprise artisanale familiale. Dans la biscuiterie Guella, chaque biscuit, chaque confiserie, chaque caramel au beurre salé est fabriqué selon des recettes ancestrales familiales. Qualité et authenticité sont les maîtres mots.
La Maison Guella 1 rue du Brocanteur 35260 Cancale Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 40 83 43 »}]
Découverte de la maison Guella, symbole de la tradition gourmande bretonne !
DR
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