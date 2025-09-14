Maison Langlois, Maison Langlois, Saumur

Informations pratiques

Maison Langlois 19 et 20 septembre Maison Langlois Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Un superbe vignoble bercé par la Loire, un savoir-faire vigneron rigoureux, des bulles élégantes où le chenin rayonne : depuis sa fondation il y a plus de 140 ans sur les rives de la Loire, Langlois est animée par une recherche de qualité sans compromis. Une histoire familiale d’excellence ligérienne, débutée par Édouard Langlois et son épouse Jeanne Chateau. Venez découvrir les secrets de fabrications de nos Crémants de Loire au travers de différentes visites.

Tarifs : 7€ par adulte la visite des caves / 12€ les secrets du vin / 18€ l’atelier vins et fromages

Maison Langlois 3 rue Léopold Palustre, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « visite@langlois-cremantdeloire.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 40 21 42 »}]

Un superbe vignoble bercé par la Loire, un savoir-faire vigneron rigoureux, des bulles élégantes où le chenin rayonne : depuis sa fondation il y a plus de 140 ans sur les rives de la animée par une …

© Constant Formé Bécherat