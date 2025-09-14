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Maison Louis de Grenelle, Maison Louis de Grenelle, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Maison Louis de Grenelle · Saumur

Maison Louis de Grenelle, Maison Louis de Grenelle, Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison Louis de Grenelle
Adresse
839 rue Marceau 49400 Saumur
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire

Maison Louis de Grenelle 19 et 20 septembre Maison Louis de Grenelle Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre des caves 10h-12h30/13h30-18h
Visite guidée et dégustation à 11h, 14h et 16h sur réservation au 02 41 50 23 21 ou www.louisdegrenelle.fr
Tarif : 5€ par personne

Maison Louis de Grenelle 839 rue Marceau 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « http://www.louisdegrenelle.fr »}]
Visite libre des caves 10h-12h30/13h30-18h

© Ville d’art et d’histoire de Saumur

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