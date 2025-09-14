Maison Louis de Grenelle, Maison Louis de Grenelle, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Maison Louis de Grenelle · Saumur
Informations pratiques
Maison Louis de Grenelle 19 et 20 septembre Maison Louis de Grenelle Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite libre des caves 10h-12h30/13h30-18h
Visite guidée et dégustation à 11h, 14h et 16h sur réservation au 02 41 50 23 21 ou www.louisdegrenelle.fr
Tarif : 5€ par personne
Maison Louis de Grenelle 839 rue Marceau 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « http://www.louisdegrenelle.fr »}]
Visite libre des caves 10h-12h30/13h30-18h
© Ville d’art et d’histoire de Saumur
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