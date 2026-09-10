Maison Maurice Viollette, Maison Maurice Viollette, Dreux
samedi 19 septembre 2026 · Maison Maurice Viollette · Dreux
Informations pratiques
Maison Maurice Viollette 19 et 20 septembre Maison Maurice Viollette Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre avec présentations animées par les Amis de Maurice Viollette.
Maison Maurice Viollette 22 rue Loiseleur-Deslongchamps 28100 Dreux Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 50 18 61 http://www.musees.regioncentre.fr Maison de Maurice Viollette, maire de Dreux de 1908 à 1959, président du Conseil Général d’Eure-et-Loir de 1921 à 1960. Il fut également gouverneur général de l’Algérie entre 1925 et 1927. Son bureau et un salon décoré d’objets et de meubles rapportés d’Algérie seront ouverts au public.
Visite libre avec présentations animées par les Amis de Maurice Viollette
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