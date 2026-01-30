Journées Européennes du Patrimoine Bref, j’ai visité Dreux !

9 Cour de L’Hotel Dieu Dreux Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Je voulais voir Dreux.

Ne sachant par où commencer

J’ai pris la visite guidée.

On est monté dans le Beffroi.

Le guide m’a raconté des histoires.

J’ai découvert les incontournables et des choses formidables.

C’était royal !

Bref, j’ai visité Dreux.

Intervenante Cindy Sergent

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 10h pour le 1er groupe et 11h15 à l’Office de tourisme, 9 Cour de l’Hôtel-Dieu, 28100 Dreux .

9 Cour de L’Hotel Dieu Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

I wanted to see Dreux.

Not knowing where to start

I took the guided tour.

We went up to the Belfry.

The guide told me stories.

I discovered the must-sees and some great things.

It was royal!

In short, I visited Dreux.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Bref, j’ai visité Dreux ! Dreux a été mis à jour le 2026-01-30 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX