Spectacle de fin d’année des classes théâtre, Auditorium de l’Odyssée, Dreux

Spectacle de fin d’année des classes théâtre 26 – 28 juin Auditorium de l’Odyssée Eure-et-Loir

Entrée gratuite, sur inscription

Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Découvrez le spectacle de fin d’année des classes théâtre du conservatoire, avec une pièce mise en scène par le comédien et metteur en scène Jason Barrio. 4 représentations sont proposées vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin à l’auditorium de l’Odyssée.

Plus d’infos à venir.

Auditorium de l'Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 82 68 20 Auditorium de l'Odyssée, conservatoire et médiathèque de l'Agglo du Pays de Dreux

Découvrez la pièce de fin d’année des comédiens du conservatoire. théâtre pièce de théâtre