Spectacle de fin d’année des classes théâtre, Auditorium de l’Odyssée, Dreux
Spectacle de fin d’année des classes théâtre, Auditorium de l’Odyssée, Dreux vendredi 26 juin 2026.
Spectacle de fin d’année des classes théâtre 26 – 28 juin Auditorium de l’Odyssée Eure-et-Loir
Entrée gratuite, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Découvrez le spectacle de fin d’année des classes théâtre du conservatoire, avec une pièce mise en scène par le comédien et metteur en scène Jason Barrio. 4 représentations sont proposées vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin à l’auditorium de l’Odyssée.
Plus d’infos à venir.
Auditorium de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 82 68 20 [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 82 68 27 »}] Auditorium de l’Odyssée, conservatoire et médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux
Découvrez la pièce de fin d’année des comédiens du conservatoire. théâtre pièce de théâtre