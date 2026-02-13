Semaine festive : portes ouvertes du conservatoire, Conservatoire de l’Odyssée, Dreux

Semaine festive : portes ouvertes du conservatoire 22 – 27 juin Conservatoire de l’Odyssée Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T14:00:00+02:00 – 2026-06-22T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T08:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Pour aider les indécis comme pour fêter la fin d’année, pendant une semaine entière, le conservatoire ouvre ses portes du lundi 22 au samedi 27 juin 2025. L’occasion de découvrir son fonctionnement, ses cours et l’énergie qui s’en dégage au quotidien, mais aussi d’échanger avec les équipes administratives et pédagogiques, ou avec l’association des élèves et parents d’élèves (APEECODA).

Cours ouverts, initiations, répétitions publiques, mini-représentations d’élèves, concerts… le programme sera riche et varié, et pensé pour tous les âges. L’auditorium, le studio de danse, la cour du conservatoire (si la météo le permet) se transformeront en lieux de partage pour valoriser le travail des élèves dans une ambiance détendue, mais aussi permettre aux curieux de découvrir l’envers du décor !

Plus de détails à venir.

Conservatoire de l’Odyssée 1 Place Mésirard 28100 Dreux​ Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237826827 https://conservatoire.dreux-agglomeration.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireAggloPaysdeDreux;https://www.instagram.com/conservatoire.agglodreux/ Conservatoire classé à Rayonnement Intercommunal (CRI) de l’Agglo du Pays de Dreux

Semaine de portes ouvertes du conservatoire : cours ouverts, répétitions publiques et mini-concerts. portes ouvertes conservatoire

Agglo du Pays de Dreux (A. Lombard)